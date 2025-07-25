البحث عن غريقين في البحر بمستغانم ووهران

إنطلقت صباح اليوم الجمعة، عمليات بحث مكثفة عن غريقين مفقودين في البحر بولايتي مستغانم ووهران، بعد تدخل مصالح الحماية المدنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الإنقاذ في حدود الساعة العاشرة صباحًا. وباشرت عملية البحث عن شخص مفقود في الشاطئ الصخري “المنارة” بولاية مستغانم، وشخص آخر مفقود في شاطئ “مداغ” بولاية وهران.

وتؤكد المصالح المعنية أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على المفقودين. وسط تزايد الدعوات للزوار بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة في المناطق الصخرية وغير المحروسة.