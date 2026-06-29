البحث عن غريق مفقود داخل مجمع مائي بالطارف

باشر أعوان الحماية المدنية بولاية الطارف، صباح اليوم الاثنين، من أجل عملية البحث عن شخص مفقود داخل مجمع مائي (يُستعمل للسقي الفلاحي) الكائن بقرية عين الطويلة، بلدية ودائرة البسباس.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الوحدة الثانوية البسباس تدخلت على الساعة 06سا و20د صباحاً. من أجل عملية البحث عن شخص مفقود داخل مجمع مائي يُستعمل للسقي الفلاحي.

حيث سخر لهذا التدخل الميداني 4 غطاسين، شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف.

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