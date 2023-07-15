البحث عن غريق مفقود في شاطئ سيدي عبد العزيز بجيجل

تواصل فرق الغطس للوحدة البحرية جن جن في جيجل، وحراس الشواطئ، عملية البحث عن غريق مفقود منذ أمس الجمعة.

وحسب مديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن عمليات البحث عن الغريق المفقود مستمرة مند ليلة أمس بشاطئ سيدي عبد العزيز.

وأضاف ذات المصدر، أن الغريق المفقود يبلغ من العمر 17 سنة و ينحدر من الميلية.

هذا وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة، اليوم السبت، لإسعاف وإجلاء غريق في حالة خطيرة.

حيث تم إنقاذ الغريق والذي يبلغ من العمر 28 سنة، من طرف حراس شاطئ أفتيس المحروس. ونقل إلى المركز الصحي في حالة حرجة.