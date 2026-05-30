البحث عن مفقودين بوادي في إليزي.. إنتشال جثة الضحية الأولى

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، من إنتشال جثة الضحية الأولى، تبعا لعملية البحث عن شخصين مفقودين في وادي دبداب بولاية اليزي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال الضحية الأولى حوالي الساعة الرابعة مساء.

وتدخلت ذات المصالح، منتصف نهار اليوم، من أجل البحث عن شخصين مفقودين في وادي دبداب في إليزي.

هذا ولا تزال عملية البحث عن الشخص الثاني متواصلة، حسب ذات البيان.

