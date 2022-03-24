البحث عن مفقود بشاطئ شنوة في تيبازة

باشرت مصالح الحماية المدنية بشنوة في تيبازة، في عملية البحث عن مفقود ينحدر من العاصمة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بتيبازة، فقد إنطلقت العملية، بعد تلقي النداء من طرف مصالح الدرك الوطني، عن مفقود يبلغ من العمر 33 سنة الساكن بالجزائر العاصمة.

وفقد أثر المعني، على مستوى الواجهة البحرية “لاكورنيش شنوة”، في ولاية تيبازة.

ليباشر المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة صبيحة اليوم الخميس، في عملية البحث والاستطلاع.

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وفاة 10 أشخاص في حوادث المرو خلال أسبوع تيبازة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 346 آخرون، في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع. و حسب ما جاء اليوم الخميس في حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني. فقد تم تسجيل 295 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الاسبوع الممتد من 15 الى 21 مارس الحالي. وأوضح المصدر ذاته أن حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا قدر بـ”-33″ حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الذي سبق. وانخفاضا في عدد الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قدر بـ”-39″، بينما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بحالة واحدة . وأشارت الحصيلة إلى أن “أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور. بالإضافة إلى عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط بالسرعة، الإرهاق وعدم التركيز أثناء السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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