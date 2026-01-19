البحث عن مفقود في البحر بعنابة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، صبيحة اليوم الاثنين، من أجل البحث عن صياد هاوي مفقود في عرض البحر، بشاطئ جنان الباي، ببلدية سرايدي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 08سا 01د، من أجل البحث عن صياد هاوي مفقود في عرض البحر. بشاطئ جنان الباي، ببلدية سرايدي ودائرة عنابة.

حيث سخرت لهذه العملية زورق نصف صلب،04 غطاسين، شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف. فيما لاتزال عملية البحث متواصلة.

