البحث عن مفقود منطقة الضاية.. تمديد محيط البحث وتعزيز الفرق المتدخلة

تتواصل اليوم الإثنين، عملية البحث عن المفقود الثالث بمنطقة الضاية بلدية عين الرمانة بدائرة موزاية، بعد 65 ساعة من إختفائه.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في البليدة، فقد تم تنصيب مركز قيادة عملي مشترك بين مديريتي البليدة والمدية لتنسيق عمليات البحث في مكان الاختفاء.

كما تم تركيز جهود البحث وتمديد محيط وحيز البحث لكيلومترات إضافية بمنطقة الضاية وما جاورها.

هذا ويتم متابعة العملية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وكل من السلطات الوبائية للولايتين

ويمر اليوم، 65 ساعة من اختفاء المفقود موسى بلعيد هجالة، بمنطقة الضاية بلدية عين الرمانة دائرة موزاية.

وتتواصل الجهود المشتركة للحماية المدنية و الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني في عملية البحث.

وتتمثل الفرق المتدخلة في عملية البحث في 102 عون تحت قيادة المدير الولائي بالنيابة و8 ضباط.

بالإضافة إلى فرقة التدخل في الأماكن الوعرة GRIMP، وفرقة التدخل لدائرة موزاية، وفرق التدخل لوحدات الحماية المدنية.

للإشارة، تم يوم السبت العثور على تائهين اثنين في المنطقة، بعملية بحث للحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك وأفراد الجيش.

للتذكير، شهدت منطقة الضاية ببلدية تمزقيدة تساقط كثيف للثلوج وهو ما صعب العملية عن المفقودين بسبب انقطاع المسالك.