البحث عن مُنتحل صفة ينصب على ضحاياه بالعاصمة

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو بوخونة عبد العالي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، يتم متابعة المعني، من أجل انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، والنصب عن طريق استعمال رقمين هاتفيين.

ونشرت مصالح الأمن، الرقمين الهاتفيين الذين يستعملهما المشتبه فيه وهما: “0661102355” و”0770931082.

وطلبت ذات المصلحة، من كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات، الاتصال عل الفور بالمصلحة المحققة، أو الاتصال عبر المحول الرسمي لأمن العاصمة.