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البحث متواصل عن الطفل المفقود بشاطئ العقيد عباس في تيبازة

بقلم أسماء.ع
البحث متواصل عن الطفل المفقود بشاطئ العقيد عباس في تيبازة
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تواصل فرق الغطس لولاية تيبازة في يومها “الثالث”، عملية البحث والتمشيط على الغريق المفقود في شاطئ العقيد عباس بلدية دواودة.

وافادت الحماية المدنية، أن الضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 7 سنوات.

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