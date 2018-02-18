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البحرية الإسبانية تنقذ 55 حراڨا على سواحل الأندلس

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البحرية الإسبانية تنقذ 55 حراڨا على سواحل الأندلس البحرية الإسبانية
بقلم إيمان ض

تمكّنت البحرية الإسبانية من إنقاذ 55 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب قرب سواحل اقليم الأندلس في جنوب البلاد.

و ذكرت مصادر إعلامية أنّه تمّ رصد القارب الّذي كان يقل المهاجرين الـ 55 من بينهم ست نساء أمس السبت.
بمنطقة جزيرة البوران، حيث تدخّلت فرق الإنقاذ البحري مدعومة بمروحيّة وطائرة للبحث عنهم وتقديم المساعدة لهم .
وقالت إنّه تمّ نقل المهاجرين غيرالشرعيين الّذين تم إنقاذهم على متن مركّب باتجاه ميناء ألميريا جنوب إسبانيا.
حيث تكفّلت بهم فرق المتطوعين التابعة للصّليب الأحمر .
وكان قد تمّ الإعلان في وقت سابق عن تمكّن البحرية الإسبانية من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي.
من بينهم 16 امرأة وقاصر كانوا على متن ثلاثة قوارب تم رصدها قرب سواحل الأندلس.

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