البحرية الإيرانية تطلق موجة مكثفة من الهجمات بالمسيرات على القوات الأميركية

الجيش الإيراني، يعلن أن قواته البحرية أطلقت موجة مكثفة من الهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت القواعد الأمريكية في “منهاد”بأبوظبي، و”كامب العديري” في الكويت والأراضي المحتلة.

أعلن الجيش الإيراني، أن القوات البحرية للجيش شنت موجة واسعة من الهجمات بطائرات مسيرة. على قواعد أميركية في المنطقة والأراضي المحتلة مستهدفة مواقع تجمع الجنود والمرافق الإستراتيجية والأنظمة الرادارية الحيوية.

وذكر الجيش في بيانه رقم 15 أن هذه العمليات بدأت منذ ساعات الفجر، حيث شملت مواقع التجمع والقواعد الأمريكية. في منهاد بأبوظبي ومعسكر العديري في الكويت إضافة إلى رادارات ومرافق إستراتيجية في سدوت ميخا بالأراضي المحتلة .

وأكد الجيش الإيراني في بيانه أن “القوات البحرية مستعدة لمواصلة العمليات المكثفة ضد أهداف العدو. في أي وقت ووفق الخطط العسكرية المقررة، مشددًا على أن هذه الهجمات تأتي ردًا على العدوان والتهديدات المستمرة. ضد إيران ومصالحها الوطنية”.

