البحرية الإيرانية تعلن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان

أعلنت البحرية الإيرانية،اليوم الخميس، احتجاز ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بناء على “أمر قضائي إيراني”.

وذلك بالتزامن مع إعلان شركة مصافي نفط تركية فقدان الاتصال بسفينة تابعة لها.

وقالت بحرية الجيش الإيراني، إن احتجاز الناقلة تم بموجب “قرار قضائي”، وإن الناقلة المحتجزة سرقت شحنة نفط مملوكة لإيران بتوجيه من الولايات المتحدة حسب تعبيرها.

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان، أفادتا صباح اليوم بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.

كما أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من سواحل مدينة صحار بسلطنة عمان.