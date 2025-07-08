البحرية الجزائرية تنفذ عملية إجلاء صحي لبحار من طاقم سفينة برتغالية

نفّذت قيادة القوات البحرية، مساء أمس الاثنين، عملية إجلاء صحي مستعجل، إثر تلقي المصلحة الوطنية لحرس السواحل طلب إجلاء من السفينة التجارية “PERSEUS” الحاملة لراية البرتغال والقادمة من تركيا باتجاه الجزائر، وذلك على بعد 27 ميلًا بحريًا شمال بجاية.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، فإن الأمر يتعلق ببحّار من طاقم السفينة تعرض لحادث، وتم على الفور تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر. بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16” التابعة للفوج 560 لحوامات البحث والإنقاذ بالناحية العسكرية الخامسة.

وتم إجلاء البحار المصاب، على جناح السرعة باتجاه مطار بجاية، وتحويله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى خليل عمران ببجاية، من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف.