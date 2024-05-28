البحرية الفرنسية تضبط 2.4 طن من الكوكايين على متن سفينة

ضبطت البحرية الفرنسية 2.4 طن من الكوكايين على متن سفينة صيد فنزويلية في المحيط الأطلسي. على بعد 820 ميلا بحريا (حوالي 1500 كيلومتر) شمال شرق المارتينيك. حسبما ذكرت القوات المسلحة في جزر الأنتيل يوم الاثنين.

ونفذ العملية طاقم الفرقاطة Ventôse “على أساس المعلومات التي أرسلتها المديرية العامة للجمارك” بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات OFAST.

وفي عام 2022، تم اعتراض 27.7 طنا من الكوكايين، وفقا لآخر تقرير للسلطات. أي بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بعام 2021، وهو رقم مضروب بخمسة أضعاف في 10 سنوات.

ويعد النقل البحري البوابة الرئيسية للكوكايين في فرنسا، حيث تم ضبط 75.4% من الكميات، أي 16.3 طن.

وجاء أكثر من نصف (55%) المسحوق الأبيض الذي تمت مصادرته في عام 2022 من جزر الأنتيل وغيانا. وهي منطقة عبور قبل وصوله إلى البر الرئيسي لفرنسا.