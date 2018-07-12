البحرية توقف 34 «حراڤ» من بينهم زوجان ونساء برفقة أبنائهم في عنابة

العملية جاءت بعد ترصد حركة ثلاثة أفواج لـ«الحراڤة»

أوقفت، فجر أول أمس، قوات خفر السواحل بالواجهة البحرية لعنابة ثلاثة أفواج من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى الضفة الأخرى منه، بعد انطلاقهم في رحلتهم من شاطئي جوانو وسيدي سالم.

وقد تمكنت القوات من الترصد للأفواج الثلاثة الذين كانوا على متن قوارب صيد تقليدية الصنع ومزودة بمحركات بحرية قوة كل واحد منهم أربعين حصانا، وبتوقيفهم على بعد عدة أميال من الساحل العنابي، تبين وجود 34 «حراڤ» تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، مقسمين على ثلاثة أفواج، الأول يضم ثمانية «حراڤة»، والفوجان الآخران يضم كل واحد منهما 13 شخصا، من بينهم زوجان برفقة أبنائهما وامرأتين، إحداهما اصطحبت ابنها الرضيع معها، وقد تم تحويلهما مباشرة إلى مقر الفرقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والسماع لأقوالهم والتحقق من هويتهم.

فيما تكفلت وحدات الحماية المدنية بفحص حالتهم الصحية، قبل أن يتم تقديمهم، صباح أمس، أمام الجهات القضائية على مستوى محكمة عنابة، حيث تم الحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية مقدرة بعشرين ألف دينار جزائري، عن تهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية.