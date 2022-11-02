البحرين: القمة العربية بالجزائر تشكل منعطفا في مسيرة العمل العربي المشترك

عبر الممثل الخاص لملك البحرين، عن اعتزازه بالمشاركة في القمة العربية بالجزائر، والتي تمثل منعطفا في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأورد ممثل ملك البحرين، في كلمة له على هامش مشاركته بالقمة العربية اليوم الأربعاء: “ندرك ما يحيط بأمتنا العربية من تحديات تستوجب سرعة العمل”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن التدخلات الخارجية تفاقم الأزمات في دولنا العربية. كما ثمن جهود السعودية المخلصة لتحقيق الاستقرار في اليمن.

ومن جهة أخرى، أكد ممثل ملك البحرين، أن حل القضية الفلسطينية أهم أهدافنا لتحقيق السلام بالمنطقة. وهي من أهم المطالب والأهداف التي نعمل عليها وهي قضية مركزية.

مشددا على أن السلام الشامل لن يتحقق في المنطقة، إلا بحل القضية الفلسطنية العادلة.

هذا وأشاد ممثل ملك البحرين، بجهود الجزائر لإستضافتها ورعايتها اجتماع الفصائل الفلسطينة الذي أسفر عن وثيقة إعلان الجزائر.