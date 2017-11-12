البحرين تتهم إيران بتفجير أنبوب النفط ..وإيران تصف الاتهامات بالصبيانية

كشف وزير الخارجية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، أن الانفجار الذي أسفر عن عن حريق بأحد أنابيب النفط وسط البحرينعمل إرهابي خطير.

ولمح الوزير إلى تورط إيران وراء هذا الحادث.

ووصف وزير الداخلية، الحادث بالعمل الإرهابي الخطير

موضحا، أن الهدف منه وأن الهدف منه ترويع المواطنين والإضرار بالمصالح العليا للبحرين.

من جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهامات البحرين بتورط بلاده في حادث انفجار انبوب النفط بالصبيانية.

للإشارة، اسفر انفجار الجمعة، عن اندلاع حريق بأحد أنابيب النفط وسط البحرين

وتم السيطرة على الحريق في وقت مبكر من امس السبت.