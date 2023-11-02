البحرين تقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

أعلن مجلس النواب في البحرين، اليوم الخميس، عن مغادرة سفير الإحتلال الصهيوني للبلاد، ووقف العلاقات الاقتصادية.

وأضافت ذات الهيئة، أنه تم استدعاء السفير البحريني من “تل أبيب”. وتأتي هذه الخطوة بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن عدد شهداء القصف الصهيوني على غزة غلرتفع إلى 9061، منهم 3760 طفلا و2326 سيدة، فيما بلغ عدد المصابين 32000.