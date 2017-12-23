البحريّة الروسية تكتشف 11 جزيرة عبر محيطات العالم

أفاد قائد قوات الأسطول الروسي الأميرال “فلاديمير كورولوف”، بأنّ طواقم السّفن الحربية الروسية اكتشفت 11 جزيرة جديدة.

وهذا خلال دورياتها عبر محيطات العالم في السنوات الأخيرة الماضية.

ونقلت قناة”روسيا اليوم” عن كورولوف قوله: “استطاعت طواقم سفننا خلال السّنوات الماضية، اكتشاف 11 جزيرة.

بفضل التجهيزات الحديثة التي زودت بها من معدّات للملاحة البحرية وبحوث البحار الجغرافية”.

وأوضح أن “معدل الأجهزة الحديثة في السفن الروسية ازداد إلى ضعف ما كان عليه.

وهذا في إطار البرنامج الحكومي لتطوير الجيش والأسطول الروسيين”.

وكانت موسكو، قد كثّفت نشاطها في بحوث البحار والمحيطات منذ مطلع الألفية الحالية، لاسيما في منطقة الدائرة القطبية الشّمالية.