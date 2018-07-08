البحر أودى بحياة 62 شخصا منذ بداية شهر جوان

توفي 62 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة غرقا على مستوى الشواطئ والحواجز المائية منذ بداية شهر جوان 2018.

وسجلت المديرية العامة للحماية المدنية منذ بداية شهر جوان غرق 62 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة.

منهم 14 شخصا على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خارج أوقات المراقبة و12 بالشواطئ الممنوعة.

وسجلت أكبر حصيلة بولاية وهران التي سجلت أربعة قتلى تليها تلمسان والعاصمة وسكيكدة والطارف بثلاث قتلى بكل واحدة.

كما سجلت خلال ذات الفترة وفاة 36 شخصا غرقا على مستوى الحواجز المائية. 4 قتلى في السدود و6 في وديان و14 في برك مائية و9 في حواجز و3 في الأحواض المائية.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من انقاذ أكثر من 9000 شخص من الغرق على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة.