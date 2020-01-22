البحر يلفظ جثة “حراقة” من تيارت وتخوف من ارتفاع العدد بعد انقطاع الخبر عن 8 آخرين

قامت اليوم الاربعاء، احد العائلات القاطنة بحي سوناتيبا بتيارت بنصب خيمة عزاء بعد أن وصلها خبر وفاة ابنها غرقا في البحر في رحلة حرقة نحو إسبانيا.

وأفادت مصادر مقربة من الضحية المدعو ويلام زكريا البالغ من العمر حوالي 28 سنة أنه انطلق في رحلة مع شقيقه و 7 اخرين اغلبهم من جيرانه في 16 من شهر ديسمبر الماضي من احد الشواطئ بولاية وهران.

وانقطعت اخبارهم منذ ذلك التاريخ رغم محاولة عائلاتهم وأصدقائهم الاتصال بحراقة سابقين يقيمون في عدة بلدان أوروبية قبل أن يصل عائلة ويلام خبر وفاة ابنها زكريا ليلة اول أمس بعد ان لفظه البحر في منطقة قريبة من سيدي فرج بالعاصمة.

وتم العثور على هاتفه في ملابسه وتمكنت ذات المصالح التعرف عليه من خلال شريحة هاتفه حسب احد اصدقاء الضحية خلال مكالمة هاتفية مع النهار وسط تخوفات على مصير البقية الذين كانوا برفقته على نفس القارب و في نفس الرحلة.