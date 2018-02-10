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البحر يلفظ جثة “حراڨ” آخر بشاطئ “بحارة” في مستغانم

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البحر يلفظ جثة “حراڨ” آخر بشاطئ “بحارة” في مستغانم
بقلم خ.صديق / أنيس بن حالة

علمت النهار من مصادر مؤكدة أن أمواج البحر لفظت جثة “حراڨ” آخر مساء اليوم بشواطئ بحارة بولاية مستغانم.

وأضافت ذات المصادر أنّ الجثة تم انتشالها في حدود الساعة الخامسة ونصف مساءا بشاطئ “بحارة” بـ”أولاد بوغالم” الحدودية مع ولاية الشلف.

كما يرجح أن تكون الضحية لحراق مفقود منذ عدة أشهر، وهي في حالة متقدمة من التعفن.

وتعد هي الحالثة الثنية في أقل من 24 ساعة على مستوى سواحل مستغانم،

حيث عثر صيادون أمس الجمعة، على جثة متقدمة التعفن بشاطئ كاف واعر ببلدية حجاج شرق مستغانم.

من جهة أخرى لفظت أمواج البحر جثة حديثة الغرق لشاب مجهول بسواحل زرالدة بالعاصمة.

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