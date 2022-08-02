البدري:”هذا هو سبب قبولي تدريب وفاق سطيف”

كشف المدرب المصري لفريق وفاق سطيف، حسام البدري، سبب قبوله مهمة الإشراف على العارضة الفنية للونطونت.

حيث قال في تصريحات لموقع كووورة العربي نشرها اليوم الثلاثاء:”هناك مشروع دفعني لقبول المهمة مع وفاق سطيف بإعادة بناء الفريق وتكوين جيل يساعد النادي على حصد البطولات لسنوات مقبلة”.

كما أضاف أنه بصدد تكوين فريق جديد يلبي طموحات جمهور الوفاق موضحا أنه يبذل كل جهوده مع الإدارة لتخطي هذه الفترة الصعبة وإعادة الفريق لمكانه الطبيعي.

قبل أن يختم:”أسعى خلال الموسم الجديد لإعادة الفريق للبوديوم قبل العودة للمنافسة على كل البطولات رغم أن المشوار صعب ويحتاج لتضافر جهود الجميع سواء إدارة أو جماهير”.