البدري: “كرة القدم الجزائرية بحاجة لتطوير كبير في الجانب التكتيكي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب وفاق سطيف، حسام البدري، عن تجربته في الجزائر، مُبديا رأيه في لاعبينا، كما حرص على تقديم نصيحة للفاف.
وصرح البدري، لتلفزيون “النهار”: “سعدت جدا بفترة عملي في الجزائر التي أعتز بها، وبجماهيرها بصفة عامة، وجماهير الوفاق بصفة خاصة”.
كما أضاف: “لو تلقيت عروضا أخرى مستقبلا من أندية جزائرية، سأفكر في العودة، لكن هذه المرة سأدقق جيدا في العرض”.
وتابع حسام البدري: “الجزائر تملك لاعبين جيدين، لكن الناحية التكتيكية، والخططية بحاجة إلى تطوير كبير جدا، وهذه نصيحة أقدمها للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.
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