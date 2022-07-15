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الرياضة

البدري: “هدفي تقديم الإضافة للوفاق وقيادة الفريق لاحراز الألقاب محليا وقاريا”

بقلم كريم تيغرمت
البدري: “هدفي تقديم الإضافة للوفاق وقيادة الفريق لاحراز الألقاب محليا وقاريا”
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كشف المصري حسام البدري، مدرب وفاق سطيف، عن هدفه بتولي العرضة الفنية للفريق، والنقاط التي اتفق بخصوصها مع الإدارة.

وصرح البدري، للصفحة الرسمية للوفاق: “لمست رغبة كبيرة لدى ادارة الوفاق لتطوير الفريق وتحقيق شيء ما هذا الموسم”.

كما أضاف: “سينظم إلى طاقمنا الفني محضر بدني من تونس، وأعضاء آخريم من مصر الأسبوع المقبل”.

وأردف البدري: “الوفاق نادي كبير لديه أهداف محلية وقارية، للتويج بالألقاب، وكلنا متفقين في وجهات النظر”.

وتابع حسام البدري: “أتمنى تقديم الإضافة لوفاق سطيف من خلال احراز الألقاب رفقتهم، خاصة وأننا نملك لاعبين مميزين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/NJO7o
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