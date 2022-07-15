البدري: “هدفي تقديم الإضافة للوفاق وقيادة الفريق لاحراز الألقاب محليا وقاريا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المصري حسام البدري، مدرب وفاق سطيف، عن هدفه بتولي العرضة الفنية للفريق، والنقاط التي اتفق بخصوصها مع الإدارة.
وصرح البدري، للصفحة الرسمية للوفاق: “لمست رغبة كبيرة لدى ادارة الوفاق لتطوير الفريق وتحقيق شيء ما هذا الموسم”.
كما أضاف: “سينظم إلى طاقمنا الفني محضر بدني من تونس، وأعضاء آخريم من مصر الأسبوع المقبل”.
وأردف البدري: “الوفاق نادي كبير لديه أهداف محلية وقارية، للتويج بالألقاب، وكلنا متفقين في وجهات النظر”.
وتابع حسام البدري: “أتمنى تقديم الإضافة لوفاق سطيف من خلال احراز الألقاب رفقتهم، خاصة وأننا نملك لاعبين مميزين”.
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