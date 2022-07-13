البدري يحلّ بالجزائر لإتمام إجراءات تعاقده مع وفاق سطيف

حل المدرب المصري حسام البدري مساء اليوم الأربعاء بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة قادما من العاصمة المصرية القاهرة تحسبا لإمضائه على عقده الجديد مع وفاق سطيف.

وقالت إدارة وفاق سطيف عبر الصفحة الرسمية “الفايسبوك” أن البدري حل بالجزائر من أجل إتمام أمور التعاقد مع النسر الأسود. كما أشارت إلى ان كل التفاصيل اتفقت عليها مع المصري.

ومن المنتظر أن يشرع البدري في عمله على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب التونسي نبيل الكوكي.

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