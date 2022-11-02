البدري يُعلن رحيله عن الوفاق بعد مُباراة بارادو !

أعلن المُدرب المصري، حسام البدري، رحيله عن تدريب فريق وفاق سطيف بعد لقاء أتلتيك بارادو.

حيث قال، البدري، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء:”وجدت نفسي في موقع صعب للغاية، خصوصا أنني لم يسبق لي وأن عملت في مثل هذه الظروف”.

كما أضاف:”وجدت كل التسهيلات هنا، لكن الإمكانيات غير موجودة وقد تكون معدومة، وهذا الأمر يجعلني غير قادر على التحمل أكثر”.

قبل أن يختم:”يجب أن أمنح نفسي الآن الفرصة لأحافظ على تاريخي.. يجب أن أفكر بعقلانية، وللأسف سأتخذ قرارا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد مباراة نادي بارادو القادمة”.