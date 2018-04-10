البدو الرحل في البيض.. “شوفو لينا”

تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بوقطب بولاية البيض، أين يشتكي سكانها من التهميش وانعدام التنمية.

كما طالب المواطنين من السلطات إعطائهم ترخيسات البناء و الدعم الريفي، وكذلك توفير الكهرباء بالمنطقة.