البدو الرحل في البيض.. “شوفو لينا”
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تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بوقطب بولاية البيض، أين يشتكي سكانها من التهميش وانعدام التنمية.
كما طالب المواطنين من السلطات إعطائهم ترخيسات البناء و الدعم الريفي، وكذلك توفير الكهرباء بالمنطقة.
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تواجه12 الف شجرة مثمرة خطرالجفاف بمنطقة رأس العيون بباتنة، وهوما كبد الفلاحون خسائركبيرة تضاف إلى آلاف الأشجار اتلفت في وقت سابق.
كما طالب فلاحوا المنطقة من…
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تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بوقطب بولاية البيض، أين يشتكي سكانها من التهميش وانعدام التنمية.
كما طالب المواطنين من السلطات إعطائهم ترخيسات…
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سلمت الشرطة القضائية للبيض اليوم الثلاثاء لمديرية المجاهدين وثائقا ومعدات تعود لفترة الثورة التحريرية تم العثورعليها داخل مغارة بمنطقة الغول ببلدية بيرزنة.
وحسب ذات المصدر فقد…
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