البدو الرحل في البيض.. “شوفو لينا”

أخبار الجزائر
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البدو الرحل في البيض.. “شوفو لينا” صورة مركبة
بقلم ر.مخازني

تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بوقطب بولاية البيض، أين يشتكي سكانها من التهميش وانعدام التنمية.

كما طالب المواطنين من السلطات إعطائهم ترخيسات البناء و الدعم الريفي، وكذلك توفير  الكهرباء بالمنطقة.

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