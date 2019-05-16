البراءة إسراء تناشد القلوب الرحيمة مساعدتها لإجراء عملية جراحية بتركيا

“سبينا بيفيدا” هو أحد الأمراض المزمنة الذي هو في تزايد مستمر يكتشف خلال ولادة الرضيع مباشرة.

وهو عبارة عن خلل وتشوه خلقي ينتج عنه انغلاق بعض فقرات العمود الفقري على الحبل الشوكي يتسبب في ظهور كيس به سائل يغرق الدماغ ويؤدي إلى العديد من المضاعفات منها الشلل.

الطفلة إسراء صاحبة الخمس سنوات من بلدية بوسفر في وهران من بين ضحايا هذا المرض النادر تعاني مضاعفات خطيرة بعد تطور عواقب هذا الداء الذي تعرضت له منذ مراحل نموها الأولى تطور ليصيب أطرافها السفلى إلى جانب العمود الفقري.

البراءة إسراء ورغم عناية عائلتها بها منذ اكتشافهم لعاهتها لكنها وامام نقص الإمكانيات وعجز الأطباء على مستوى مستشفيات وعيادات الوطن التكفل بحالتها لجأت إلى الاستنجاد بفرق طبية متخصصة على مستوى مشفى اكتيف باسطنبول التركية.

اين تقرر إجراء لها عملية حقن الخلايا الجذعية مع متابعة وعلاج طبيعي وفيزيائي مكثف لثلاثة أشهر حسب استجابة المريضة للعلاج ضمن برنامج متكامل على أجهزة حديثة ومتطورة.

لكن وامام محدودية دخل والدها وعدم قدرته على التكفل بعلاجها الذي يتطلب مصاريف كبيرة تقارب ال 500 مليون سنتيم.

تدخل بعض المحسنين وفاعلي الخير الذين نقلوا قصة ومعاناة الطفلة إسراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووجهوا نداء حاجتها الملحة للعملية الجراحية لتستعيد حياتها الطبيعية.

فكانت الاستجابة فوق المتوقعة بجمع حوالي 220 مليون سنتيم.

يبقى املهم كبيرا في القلوب الرحيمة من أبناء الجزائر المعروفين بإنسانيتهم واحسانهم لاستكمال المبلغ قبل انتهاء المدة التي حددها المستشفى التركي وحسب الفاتورة ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 22 ماي المقبل.