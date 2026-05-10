البراءة لأربعيني من محاولة قتل شاب في اعتداء مسلح ببني مسوس

برّأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف المدعو “ع.ا. م” 41 سنة. من جناية محاولة الإغتيال التي راح ضحيتها شاب يقطن بمدينة بني مسوس يدعى ” ح.ع”. بعد اعتداء خطير تعرّض له من طرف 3 أشخاص مجهولين. قدموا إليه على متن مركبة من نوع ” كليو” بيضاء اللون.

وكاد المتهم أن يكلفه الإعتداء حياته، لولا التدّخل الطبي بالمستشفى الجامعي، حيث تلقى شهادة طبية تقبت عدزا طبيا مدته 30 يوما.

وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم الحالي قام بتسليم نفسه إلى السلطات القضائية، بعد عامين قضاها في ديار الغربة، لإفراغ أمر بالقبض الجسدي صدر في حقه من طرف قاضي التحقيق سنة 2022، في ملف ذُكر فيه اسمه يتعلق بجريمة محاولة قتل .

وخلال 2024 توجّه المتهم إلى أوروبا عن طريق رحلة سرية، لقيم هناك بدون أن يتقدّم إلى الجهات القضائية وقتها، فبقي محل أمر بالبحث إلى غاية يومنا هذا.

كما تبيّن أن التحقيق يتعلق بمحاولة إغتيال شاب من ذوي السوابق العدلية يدعى ” ح.عبد القادر” بتاريخ 5 ماي 2022، أمام مسجد الحي بعد أدائه صلاة العصر.

حيث قام ثلاث أشخاص ملثمين بأقنعة، بالإعتداء عليه ضربا على الضحية بواسطة أسلحة بيضاء تتمثل في عصيّ وسكين، بعد الترصد له قادمين على متن سيارة من نوع ” كليو” بيضاء اللون.

وأثناء مجريات التحقيق، ذكر المتهم لرجال الشرطة وهومتواجد في المسشتفى لمتابعة العلاج جراء الإصابة البليغة التي تعرض لها. أن شهود عيان من سكان الحي أخبروه أن المعتدين عليه من سكان نفس الحي الذي يقطنه به. أجهم يدعى ” الشومبا” وابن شقيقه وثالثهم المدعو ” ع.أ. مسعوذ”.

وأكد الضحية أنه له خلافات سابقة مع أحد الأشخاص المعتدين عليه، بينما أنكر معرفته بالمتهم الحالي “ع.أ.م”.

وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا علاقته بالإعتداء الذي تعرّض له الضحية ” خ.عبد القادر” كونه لا يقطن معه في نفس الحي. كما أنه لا تربطه به أي علاقة لا من بعيد أو من قريب.

وأضاف المتهم أنه سبق له وأن سمع من محيط الضحية أنه من ذوي السوابق العدلية. وسيرته سيئة في مدينة بني مسوس كونه معروف بترويج المخدرات. وسبق وأن أودع الحبس ثم غادره.

ونفى المتهم في تصريحاته وجود خلافات سابقة مع الضحية. وتابع في أقواله أنه تقدّم إلى رجال الضبطية وتم سماع أقواله سنة 2022. حول قضية الحال ثم لم يتلق أي استدعاء بعدها.

وعن سبب مغادرته التراب الوطني سنة 2024 نحو أوروبا بطريقة غير شرعية. أضاف المتهم أنه سافر لأجل تحسين ظروفه المعيشية خاصة بعد أن فقد أحد أبنائه. تاركا وقتها زوجته حامل، ثم قرر بعدها دخول أرض الوطن بسبب مرض والدته وتدهور حالتها الصحية.

من جهتها النيابة العامة التمست توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم. لتقرر المحكمة بعد المداولة بتبرئة المتهم كما ورد ذكره أعلاه.

