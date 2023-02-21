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الوطني

البراءة لأصحاب مجمع بلانكي من تهم فساد

بقلم نجيبة سماي
البراءة لأصحاب مجمع بلانكي من تهم فساد
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أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. حكما يقضي بالبراءة لكل من ( ح.ش) ،و (إ.ش) أصحاب المجمع المعروف بلانكي. المتخصص في التجارة و الصناعة والفلاحة.

وتمت متابعتهم بجنح المشاركة في اساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. و جنحة تبييض الأموال و إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع .

وللتذكير وكيل الجمهورية سبق و ان التمس لهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و بعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .

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