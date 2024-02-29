البراءة لأعوان شرطة بالمطار ومتهمين آخرين في حادثة وفاة شابين “حراقة”

برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عوني أمن بمطار هواري بومدين المكلفين بالتغطية الأمنية للطائرات المركونة بالانفاق. ويتعلق الأمر بالمدعو “ن.و”. المتهم الأول والمدعو “ش.م”. إلى جانب المتهم الموقوف الثالث المدعو “ش.ع” سائق على مستوى مطار هواي بومدين.

وهم المتهمين المتابعين في قضية وفاة شابين في عجلة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وهما بصدد الهجرة السرية نحو اسبانيا. كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم الرابع المدعو “ب.ع” صاحب محل للحلاقة بمدينة حمادي الذي يعد جار الضحية بالحي. وشريكه في المحل مع ومتهمين آخرين الذين قاموا بتداول مقاطع فيديو الضحيتين على مواقع التواصل الاجتماعي. وهما يظهران في العجلة قبل أن يقارقا الضحيتين الحياة بعد إقلاع الطائرة بهما. ويتعلق الأمر بالمدعو “غ.ن.ع”،”م.ب”،”خ.م” .”أ.ع”.

وتم تبرئة جميع أطراف القضية بعد ادانتهم على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. بعقوبات متفاوتة أقصاها 10 سنوات سجنا.

وبالرجوع الى ملف القضية فيستخلص من الوقائع انه بتاريخ 4 جوان 2022، في حدود الساعة 00.05 دقائق. تقدم الى المصالح الأمنية بمطار هواري بومدين الدولي، كل من المدعو ” “ب.ع” و ” ب.م.ع” و ” م.و”. الساكنين بمدينة حمادي ولايه بومرداس، قصدالتبليغ عن اختفاء كل من الشابين المدعوين ” ب.ا”، و” ز. م”. وبحوزتهما مقاطع فيديو يظهر فيه المعنيان على متن طائرة بمطار هواري.

وأفضت عمليه البحث إلى العثور على الجثتين بداخل حاوية العجلات الخلفية لطائرة من نوع” a30″. القادمة من مطار “برشلونة” الاسباني على الساعة 4:30 صباحا من نفس اليوم. ويتعلق الامر بكل من المرحوم “ب.ا” 21 سنة مقيم به والمدعو “ز.م. م” المقيمين بمدينة حمادي.

وبعد معاينة الجثتين تبين تثبيتهما بخيط بلاستيكي اخضر اللون مع الهيكل الحديدي ووجود شريط لاصق شفاف اللون. لف به جوازي سفرهما، ومبلغ مالي قدره 140 أورو كان لجيب سروال الضحية ” ب ا”.

“انطلاق التحقيق بالمطار”

وبتتبع مسار الضحية من خارج وداخل مدرج المطار بدايه على مستوى سياج المحيط الخارجي الداخلي من الجهه الجنوبية الذي يبعد حوالي1600 متر، على المدرج اين تم معاينه فتحة طولها حوالي 50 سم بارتفاع 75 سم مقطعة حديثا مكان توغل الضحيتين.

ومع معاينة آثار قطع قديمة الاسلاك الشائكة العلوية على مستوى السياج الخارجي بارتفاع 3 امتار، تبين وجود آثار قطع قديمة لعمود الانارة.

وأسفرت عملية التفتيش الإلكتروني للهاتف النقال الذي كان بحوزة الضحيتين، إلى العثور على تسجيلات صوتيه ورسائل نصية بين المرحومين تدور حول الطريقه الناجحة لعمليه الهجرة غير الشرعية وطريقة دخولهم المطار وهذا ابتداء من تاريخ 28/5/2022 وبعدها قيامهم بعمليه استطلاع على مستوى سياج الجهه الجنوبية لحدود المطار بتاريخ 30/5/2022 والاستعانه بدليل للوصول الى الطائرة المراد الاقلاع فيها.

والحصول على كل المعلومات وكل المخاطر الناجمة عن هذه المخاطره من خلال الفضاء السيبيراني.

كما تم معاينة وجود تسجيل آخر ” فيديو” للمرحومين يرمزان الى نوع الطائرة وساعة اقلاعها مع تحديد الوجهة.

كما تبين في إطار التحقيق الى قيام المرحوم “ز.م” وصديقه “ب.ا” وهما بداخل عجلات الطائرة، ارسال الصورة في نفس اليوم على تطبيق ماسنجر لصديقهم المدعو “ع.أ” وصورة اخرى للمدعو “م.ب”. الذي بدوره ارسلها للمدعو “ب.م” لذي قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي فور تلقيه الصوره دون ابلاغ مصالح الأمن فورا.

بالاضافة إلى إرسالهم 9 مقاطع فيديو لأجل تداولها من طرف أصدقائهم “م.ب”، و”أ.ع” قبل توقيت اقلاع الطائرة بـ45 دقيقة.

كما اظهرت التحريات وجود اتصالات هاتفيه بين المرحومين والمسمى وباقي المتهمين. قبل وخلال تواجدهم بالمطار .