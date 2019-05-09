البراءة لأم عذبت وحرقت ابنتها في الوادي !

برأت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء الوادي المتهمة وهي أم من جناية التعذيب، المتهمة أم لثلاثة أطفال تنحدر من ولاية قالمة تبلغ 26 سنة متزوجة منذ ستة سنوات، توبعت بتعذيب ابنتها التي تبلغ أربع سنوات.

الوقائع تعود لدخول زوجها السجن، حيث صرحت انها كانت في فترة الوحم، مما أصيبت بصدمة نفسية، وأيضا جراء الظروف الاجتماعية المزرية جعلتها تعود بالضرب والحرق والتعذيب في حق إبنتها.

أين صرح زوجها أنه خلال تغيير حفاظات ابنته وجد علامات عض اسفل الظهر وأيضا جروح جراء حرقها، الامر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي الذي أقر وجود علامات عض وحرق بالغة في جسد الفتاة.

والجدير بالذكر أن المتهمة كانت تقتات بالتسول أثناء دخول زوجها السجن وتصطحب ابنتها معها.

النيابة من جهتها التمست حكم 10 سنوات سجنا في حق المتهم مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وفي الأخير نطقت المحكمة ببراءة المتهمة من جميع التهم المنسوبة اليها .