البراءة لإطار سابق بالجوية الجزائرية من تهمة نشر مراسلات سرية على “الفايسبوك”

برّأ مجلس قضاء الجزائر في محاكمة استئنافية اليوم الأربعاء، المتهم الموقوف المدعو “محمد . أمين.رياض.أ” صحفي سابق بجريدة محلية ناطقة باللغة الفرنسية، من التهم المنسوبة إليه. لمتابعته في ملف جزائي بصفته إطار سابق بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. التي اشتغل بها “مدير العلامة” وسابقا ناطقا رسميا لذات الشركة منذ سنة 2018.

وجاء الحكم بعدما مثل المتهم للمحاكمة إستئنافا للحكم الإبتدائي الذي أصدرته محكمة الجنح بدار البيضاء القاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف عن تهم تتعلق بجنحة نشر المراسلات الصادرة عن السلطة الإدارية دون موافقتها. جنحة نشر وترويج عمدا الأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور باستعمال أي وسيلة كانت من شأنها المساس بالنظام العام. و جنحة عرض الأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد: المادة 196 مكرر المادة 96 من قانون العقوبات المادة 41 في 1 من قانون حماية المعلومات و الوثائق الإدارية.

وتأتي الملاحقة القضائية للمتهم الموقوف ” أمين.أ” في أعقاب ظهور صور ومنشورات مسيئة ومعادية لصورة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عير مواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك “. بالإضافة كذلك إلى العثور على مراسلات تعتبر سرية وحساسة تم تسريبها بدون علم مصالح الإدارة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

صفحة خاصة ومراسلات إدارية تجُر إطارا بالجوية الجزائرية إلى العدالة

وعرِضت المحتويات محل الجرم، في غضون إنشاء صفحة خاصة باسم ” أصوات جوية”. والتي بعد إجراء خبرة بشأنها تبين أنها مرتبطة برقم هاتف المتهم، القرينة الوحيدة التي جعلته يتورّط في جريمة سيبرانية. ارتكزت على خبرات تقنية ” إلكترونية” منذ انطلاق التحقيق إلى غاية نهايته.

واستنادا لما أسفرت عنه مجريات التحقيق، فقد تم الكشف عن مراسلات ادارية تم استغلالها بطريقة غير قانونية. من طرف المتهم بدون موافقة السلطة الإدارية المتمثلة في شركةالخطوط الجوية الجزائرية التي يشتغل بها منذ عقود من الزمن. حيث تم مواجهة المتهم أمام قاضي التحقيق، بالخبرات الالكترونية المنجزة على أجهزة محجوزة من طرف المحققين منها جهاز حاسوب المتهم الذي يستعمله في العمل، وهواتفه النقالة.

” إنكار المتهم بشدة ما نسب إليه ”

وتميزت جلسة المحاكمة بلغة الإنكار الشديد والقاطع، حيث تمسك المتهم ” م. ر. أ” بكل ما نسب إليه. مصرحا للقاضي أن الصفحة التي عرض فيها الصور محل الجريمة لا علاقة له بها لا من بعيد ولا قريب. وهو ما أكده خلال مجريات التحقيق سواء أمام رجال الشرطة او قاضي التحقيق.

كما أضاف المتهم أن تواجد الوثيقتين محل التحقيق، في هاتفه الخاص والمتعلقة بشهادة إنهاء المهام المدير السابق. المكلف بالاعلام وشهادة إنهاء مهام المديرة بالنيابة. أنه احتفظ بها بحسن نية على أساس باعتبار أنه استخلف منصب المديرين السابقين وليس بغرض استغلالها لأغراض إجرامية.

إنشاء صفحة على الفايسبوك لنشر أخبار الجوية الجزائرية

وحسب ما أفادته مصادر مطلعة بملف التحري، فإن وقائع القضية تتلخص في أنه في إطار المهام المسندة للمصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي الجزائر. وردت إليهم معلومات تفيد قيام صاحب الرقم الهاتفي لاحد متعاملي الهاتف النقال المحلية، قام بانشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مسماة ” Aswate Jawia “. التي يتم استغلالها في نشر وثائق ومراسلات صادرة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية دون ترخيص من طرف السلطة السلمية التابع لها. كما يقوم صاحب الصفحة بنشر أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالسير الحسن للشركة.

” التحريات الأولية كشفت..”

وبمباشرة التحريات بإستغلال الرقم الهاتفي لصاحب الصفحة، تبين بأن الرقم الهاتفي مستعمل من طرف المسمى ” أ. محمد أمين ر”. الذي يشغل منصب مدير العلامة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. واستكمالا لاجراءات التحقيق تنقلت مصالح الضبطية بتاريخ 2024/09/01 لمقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية. أين تم توقيف المعني بالأمر، وحجز حاسوب محمول وثلاث هواتف نقالة ملك للمتهم.

وأسفرت الخبرة الإلكترونية المنجزة على المحجوزات محل الذكر، بتاريخ 2024/09/01 ، وجود صورة ملتقطة للشاشة المرفقة في ملف التحري. أن رقم المتهم ” محمد رياض.أ” مرتبط بالصفحة محل الجريمة. كما تم التوصل انه قام بنشر منشورات مرفقة ضمن قرص مضغوط.

إنكار كل التهم المنسوبة للإطار السابق

ولدى تقديم المتهم للتحقيق نفى وأنكر صلته بالصفحة و أكد أن الرقم الهاتفي المذكور في التحريات. ملك له في حين أكد تسييره لـ 8 صفحات أخرى غير الصفحة محل الجريمة، مؤكدا في ذات السياق أن حسابه الشخصي الذي يحمل إسمه.

وبتاريخ 3 سبتمبر 2024، تم طلب فتح تحقيق ابتدائي من طرف نيابة محكمة دار البيضاء لإجراء تحقيق، وموجبه تم متابعة المتهم ” محمد.ر.ا” بنشر مراسلات ادارية دون موافقة السلطة الإدارية ونشر أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. باستعمال أي وسيلة كانت من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها.

وتكملة للتحقيق، تم استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق، أين تمسك بالانكار لكل مانُسب إليه، مؤكدا أن الرقم الهاتفي الذي توصل إليه المحققون ملكه منذ سنة 2005. و أنه قام بإنشاء عدة صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” باستعمال الرقم المذكور و المتمثلة في info dz .santé dz .santenews-dz.com .autonews-d.com

Club d’affaire Algéro-Italien-CAAI. Dz Basket . موضحا أن هذه الصفحات أنشأها أثناء اشتغاله كصحفي ثم منح تسييرها لأشخاص آخرین. فيما بقي يتابع نشاط و تسيير تلك الصفحات كونها مفتوحة برقمه هاتفي.

وأضاف المتهم أنه خلال سنة 2019 قام بإنشاء صفحة تحت تسمية ” الجوية الجزائية - الفضاء الإعلامي” .تتعلق بإعلام الصحفيين حول التأخيرات والإضطرابات الجوية والتخفيضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. لكنه توقف عن النشاط بها منذ شهر جانفي 2024.

إنشاء حساب شخصي لتسيير حسابات أخرى دون المساس بالجوية الجزائرية

وأكد المتهم أمام قاضي التحقيق، أنه يملك حسابا شخصيا تحت تسمية “Amine Andaloussi “. أنشأته منذ حوالي سنة 2013 ومن خلال هذا الحساب الشخصي كان يقوم بتسيير الصفحات المذكورة أعلاه.

كما نفى في ذات السياق علاقته بالصفحة المسماة ” Aswate Jawia” أو أنه هو من قام بإنشائها،أو مربوطة برقم هاتفه الشخصي. وأضاف المتهم أن الصور التي تظهر بأنها مرتبطة بصفحته أو رقم هاتفه هي صور مفبركة .

و بخصوص المراسلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ضبطت بهاتفه النقال، فقد أكد المتهم أنه تحصل عليها بحكم عمله في ذات الشركة. نافيا القيام بنشرها وعرضها للجمهور عبر تلك الصفحة محل التحقيق، أو أي صفحة أخرى. وقال إنه لم يرسل أي صورة لأي صحفي. كما تمسك أيضا بنفي عرض أي منشورات بصفحة aswate jawia على مواقع التواصل الاجتماعي،.

وأضاف المتهم لدى استجوابه، بأن المسمى “س. الدين .ق” الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. سبق له أن أرسل له عبر تطبيق واتساب صورة مفبركة تتضمن محادثات مفبركة منسوبة إليه، على أنها عملية تحريض ضد شخص الرئيس المدير العام مرسلة عبر تطبيق واتساب قام بحذفها لاحقا، كما قام ذلك الشخص بفبركة صورة تتضمن مقال يتضمن محتواه بأنه الشخص الذي قام بتحريض صفحة Algerie maintenant على كتابة منشور ضد الرئيس المدير العام.

وبعد البحث عن الصفحة عبر موقع فايسبوك ، في حينها لم يعثر عليها كما قام بحذف الصورة التي أرسلها له. خلال شهري مارس و افريل 2024.

وبعد مواجهته مع المسمى “ح. فريد” رئيس مكتب المدير العام ،اخبره بأن ما أرسله له ليس صادر من مصادر موثوقة، وأثنى على شخصه وسمعته.

وصرح المتهم خلال مجريات، أنه سبق للمسمى “س. ا. ق” الإستعان بفريق هاكر لمحاولة اختراق حسابه الخاص بالعمل.

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