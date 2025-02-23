البراءة لبائع خردوات إتهم بسرقة 300 متر أنابيب السقي من مزرعة بزرالدة

تابعت محكمة الشراقة اليوم شابا يدعى “ب.ع” بائع خردوات عبر تقنية التحاضر عن بعد من المؤسسة العقابية بالبرواقية. بتهمة سرقة 300 متر من الانابيب الخاصة بالسقي من مزرعة فلاح بزرالدة.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب مزرعة تفيد تعرضه للسرقة شهر أكتوبر 2024. وحدد هوية الفاعل و يتعلق الأمر بالمتهم الموقوف المدعو “ب.ع”. حيث قام بتنفيذ عملية السرقة على مرحلتين تم في العملية الأولى سرقة 50 متر من أنابيب السقي. كما إستولى في العملية الثانية على 250 متر،وعليه تم متابعة هذا الأخير بتهمة السرقة. أين تمت إدانته غيابيا بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

المتهم مثل خلال محاكمته لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده وفند ما نسب إليه، و أكد أنه يملك شاحنة صغيرة يعمل بها في مجال جمع الخردوات. وأنه من غير المعقول نقل الانابيب محل السرقة بها. وأكد أن لا علاقة له تربطه بملف الحال، و أن ثلاثة من جيرانه يمارسون نفس النشاط، وطالب بافادته بالبراءة.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بافادته بالبراءة من روابط التهمة الموجهة إليه.

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