البراءة لبلاتيني وبلاتر من تهم الفساد

تحصل اليوم الجمعة، السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا. والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق ليويفا، على حكم البراءة من تهم الفساد.

وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، في بيلينزونا، ببراءة الثنائي جوزيف بلاتر، وميشيل بلاتيني من تهم الإحتيال على الفيفا، التي وُجهت لهما سابقا.

وإتُهم بلاتر وبلاتيني، بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري، إلى بلاتيني في عام 2011 كمكافأة عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.

للإشارة، طالب القضاء السويسري، سابقا بسجن الثنائي بلاتر وبلاتيني، 20 شهراً وغرامة بلاتيني 2.2 مليون فرنك سويسري.