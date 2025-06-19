البراءة لبيطرية وتجار بعد متابعتهم بتخزين لحوم مجمدة لتسويقها في رمضان

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي ببراءة طبيبة بيطرية “ب.أ” وصاحب مذبح ببلدية الكاليتوس “ب.م”. في حين تم تغريم ابنه “ب.م” إلى جانب تجار لحوم كل من (ب.ع),(ب.ف),(س.ع)(د.ح),(د.ع) بغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج. عن جنح مخالفة إلزامبة سلامة المواد الغذائية و مخالفة الزامية النظافة و النظافة الصحية. وممارسة نشاط خاضع للتسجيل في السجل التجاري دون رخصة . مع تبرئتهم من باقي التهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة صاحب مذبح ببلدية كاليتوس، وابنه وبقية المتهمين بتأجير غرف تبريد لهم بطريقة مخالفة للقانون وتسويقها خلال شهر رمضان الفارط .

تفاصيل القضية

وحسب تفاصيل جلسة المحاكمة التي جرت بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، فإن المتهمون قاموا بإستئناف الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم عن محكمة الحراش. التي قضت بإدانتهم بعقوبات تراوحت بين عامين الى 3 سنوات حبس نافذ .

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال التي إنطلقت بتاريخ 3 من شهر جانفي 2025، إثر ورود معلومات مؤكدة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص وجود مذبحة بمنطقة الكاليتوس يقوم مالكها المسمى “ب. م” بكراء غرف تبريد. وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية. لتجار ليس لديهم صفة تاجر وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة حيث تم تشميع أقفال تلك الغرف.

هذا وقد ضبط كمية معتبرة تقدر بـ117 قنطار و74كلغ من اللحوم المجمدة غير قابلة للإستهلاك الإنساني وحتى الحيواني. منها زوائد الأغنام والأبقار ” كبد ، الأحشاء ” تم تجميدها لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك .

حيث تم إتلاف 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني وما يقدر وزنه 8524 كلغ تم اتلافها مباشرة من طرف مصالح البلدية. بعد معاينتها من طرف الأطباء البياطرة. في حين تم العثور على 700 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها مجهولة المصدر .

المتهمون ينكرون مانسب إليهم من تهم

هذا وقد أنكر المتهم المتهم الرئيسي “ب.م” التهم المنسوبة اليه وصرح انه مسير للمذبح ويقوم بكراء غرف تبريد لتخزين اللحوم لمدة معينة. في حين إعترف والده بانه مالك المذبح لكنه لم يسيره لانه كان مريض ،وكلف ابنه بتسييره. و صرح المتهم “د.ع” أنه عامل بالمذبح ويقوم بشراء اللحوم من ولايات مختلفة منها سطيف وقسنطينة ويقوم بتخزينها وبيعها بطريقة قانونية.

في حين أنكر المتهم “س.ع” التهم المنسوبة اليه وصرح انه إستأجر غرفة التبريد لكن بدون عقد. أما الطبيبة البيطرية فقد انكرت هي الاخرى التهم المنسوبة اليها وأضافت انها كانت تعمل وفقا للشروط القانونية المعمول بها و تراقب درجة البرودة ومراقبة الحيوانات أيضا قبل ذبحهم. مؤكدة ان كل الشروط كانت قانونية وليس لديها اي مشكل.

وأضافت بانها سبق وان اخبرت المتهم “ب.م” بانها وجدت 5 كلغ من الكبد كان عن مجمد وأعلمها أنه سيقوم بإتلافه. في حين اكد بقية المتهمين ان مصالح التجارة قامت بتغيير التواريخ و محضر المعاينة كان بعد عملية تشميع المذبح.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية جنحةمخالفة إلزامية أمن المنتوج. جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك. جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.

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