البراءة لجماعة إرهابية كانت محل أمر بالقبض خلال العشرية السوداء

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين موقوفين، من تهم تتعلق بجناية الانتماء والمشاركة في تنظيم إرهابي مسلح. غرضه المساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو “ز.جلول”، “ر.كريمو”، “ص.رابح”، بعد توقيفهم تباعا. لكونهم كانوا محل أمر بالقبض من طرف السلطات القضائية منذ فترة التسعينات، لضلوعهم في ذات القضية.

بحيث تم توقيف المتهم “ص.رابح” وهو بصدد زيارة إبنه في السجن بولاية بجاية، الموقوف بسبب قضية تتعلق بالمخدرات. كما تم توقيف المتهم “ر.كريمو” بعد ارتكابه مخالفة مرورية وضبطه من طرف جهاز “رادار”.

وحسب قرار الإحالة، فإنه خلال شهر نوفمبر 1995، على إثر الاغتيالات ضد أفراد رجال الأمن. وكذا بعض من المواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. التي تقوم به الجماعات المسلحة بمنطقه بوروبة بالحراش. وما جاورها ونظرا لهذه الأفعال الإجرامية البشعة كثفت مصالح الأمن نشاطاتها قصد الوصول لمعرفه تحركات نشاط العناصر الإرهابية، انطلاقا مخابئها.

وتوصلت إلى معلومات تفيد أن أحد أعضاء هذه الجماعة، حسب ما ورد إليها المدعو “زيدان جلول” أين وضعت مصالح الأمن يدها عليه. وانطلقت التحريات والبحث عن هذه الشبكة. التي تنشط ناحية بوروبة بالحراش، باش جراح، الكاليتوس، الشراربة، وغيرها.

كما تبين لمصالح الأمن أن هذه الشبكة تتكون من جماعه إرهابية نسجت خيوطها عبر المناطق المشار اليها أعلاه. إضافة إلى ناحيه سواكرية ومفتاح، وأنها كانت تقوم بالتنسيق حتى مع الأعضاء عبر الولايات وأن هذه الشبكة التي تتكون من “ميلود ابراهيم”،”الحراشي صالح”، “عمر بلقاسم”، “عبد القادر راشدي”، “كريمو الطاهر”، “محمد الزين” جيلالي” و”السعيد عز الدين”، “شلوف عمر”، “بن عراب حميد”. والبعض الاخر لا يزال في حاله فرار.

المتهم جلول شارك في محاولة اغتيال المواطنين

حيث صرح المتهم “ز.جلول” أثناء التحقيق أنه انضم إلى الجماعة المسلحة بواسطه الارهابي” سلمان عبد عبد العالي”. وكلف بنقل الإرهابيين على متن سيارته من نوع “رونو 12” بيضاء اللون.، كما قام بنقل مواد: الأمونياك “لصنع المتفجرات رفقه الإرهابيين، كما تم جمع الأموال المختلسة. من قبل التجار.

كما شارك في محاولة اغتيال المواطنين رفقه الإرهابيين “صديقي رباح”،” وطوبال رباح”، و”سلطان علي”. وكلف هناك بالترصد وفتح الطريق.

كما اعترف أنه شارك في اغتيال مواطن في منطقة جسر قسنطينة. كما أنه يعلم بالاغتيالات التي كانت تقوم بها الجماعة الإرهابية والمخابئ، التي كانت تستعمل من قبل إرهابيين، حيث أن المتهم “زيدان جلول”، امام قاضي التحقيق، أنه لا يعرف الا بعض متهمين لانهم من أبناء الحي. وأنه فعلا يملك سيارة من نوع رونو 12، ولا يشارك في اي اغتيال.

كما صرح المتهم ابراهيم انه انضم الى الجماعة المسلحة بواسطه المتهم” ز. جلول”، وكلفه المتهمين “ز. جلول” ومن قبل الارهابي “محفوظ رقيق” وكانت هذه الماده تنقل الى حي سوناطراك وخلالها الارهاب “ز. الهادي” يقوم بتسلمها.

كما صرح المتهم انه كان همزه وصل بين الامير “طيان” وجماعة الشراربة، من بينهم الشرطي ” الحراشي صالح” الذي سلم لهم الذخيرة والمعلومات السرية حول عملية التنشيط.

كما صرح المتهم ” مختار ” انه إنضم الى الجماعة المسلحة، تحت اسم رئاسه “طيان” منذ سنه 1992، وان سكنهم كان مستعمل كمأوى لمصالح الارهابيين لعقد الاجتماعات، من طرف الشرطي وابنه صالح كما كلف المتهم الحراشي مختار بمراقبة تحركات قوات الأمن داخل الحي.