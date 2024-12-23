البراءة لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو عن تهم فساد

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بالبراءة لياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو. مع حكما يقضي بالبراءة لبقية أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.م” عضو بالمكتب الفيديرالي. و نائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو. وكذلك “ب. ع” مدير العام لوزارة الرياضة. إلى جانب كل من “م.ر” الأمين العام، و”س.ع” مدير تقني وطني. و كذلك المدعو “ب.ر” ،الى جانب تبرئة ايضا كل من “ل.إ” ،”ص.م” .

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية، وأنها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة.

وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلاً، و صرحوا أن الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية، في حين أكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة، أنه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و أن زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها، ولم يصل إليها اي تبيلغ من الوزارة بأنه تم فصلها من العمل، مؤكدا أن الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناءً على طلب من وزارة الرياضة، في حين أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره مع رفض طلبات الطرف المدني لعدم التأسيس.