البراءة لرئيس بلدية بولوغين السابق لوكال توفيق

اصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بالبراءة لرئيس بلديه بولوغين السابق توفيق لوكال. هذا بعد ان تمت متابعته بتهم منح ابرام صفقة مخالفة للتشريع و استغلال النفوذ.

وجاء هذا الحكم بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاعه. نتيجة الحكم الصادر ضده الذي قضى بإدانته بعام حبس نافذ بعد متابعته بمحكمة بئرمراد رايس على اساس رسالة مجهولة بمنح رخص لاستغلال موقف خاصة بالآلات بطريقة غير قانونية لصاحب مؤسسة اشغال عمومية ببينام الذي استفاذ هذا الأخير من حكم البراءة، هذا وقد انكر لوكال توفيق كل ما نسب له من تهم واكد انه لم يمنحها بل قام بكرائها بناءا على مداولة لمدة سنة ، و انه بعد كرائها استفاذت البلدية من اموال و ربح بقيمة 120 مليون سنتيم ،و اضاف ان القطعة الارضية تم منحها بسبب ظرف استعجالي لورود تقارير امنية تفيد ان المكان مهجور و تحول الى وكرا للمنحرفين و ممارسة الدعارة و تجارة المخدرات وعلى هذا الاساس تم استغلالها لصالح البلدية، و ان الشكوى التي تم رفعها ضده كيدية بغرض الانتقام منه.