البراءة لرجل أعمال قام بتهريب باخرة “إمدغاسن” إلى فرنسا

أصدرت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، حكما يقضي ببراءة رجل أعمال المدعو (ح.م) ،وجاء هذا الحكم بعد متابعته بتهريب باخرة امدغاسن الى فرنسا .

حيثيات قضية الحال حسب ماجاء بجلسة المحاكمة تتعلق بباخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائيا ، و حسب مادار بجلسة المحاكمة تم حجز الباخرة قضائيا والمقدر ثمنها ب 18 مليون دولار أمريكي.

المدعو (ح.م) سبق و ان توبع في قضية الحال انه قام بتهريبها الى فرنسا بقصد التصرف فيها ،لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، الا ان العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة

وبعد مثوله امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد الاسبوع الماضي وجهت له تهم اخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال ،حيث انكر المنسوبة اليه جملة و تفصيلا ،وصرح انه لم يكن يعلم ان الباخرة محجوزة بموجب امر قضائي ،كما نفى اي صلة او علاقة تربطه بعائله عرباوي ،و انه لم يقوم بتبيض الاموال و لم ينشأ شركات وهمية لتهريبها و ليس له اي علاقة بالقضية الحال و بعد المداولة أصدرت المحكمة حكما يقضي ببرائته من كافة التهم المنسوبة إليه .