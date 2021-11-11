البراءة لشاب من تهمة إجهاض قريبته المؤدي للوفاة

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، ملف يتعلق بإجهاض امرأة حامل المفضي إلى وفاتها. وتورط في هذه القضية، المتهم غير الموقوف “ح.زهير”.

وتوصل تقرير الجثة التكميلي، أن سبب الوفاة ناتج عن محاولة إجهاض، لوجود تورم دموي بالمشيمة.

وتعود وقائع القضية لتاريخ 6 أوت 2019، على الساعة العاشرة ليلا، أين تلقت فرقة الأمن الحضري لعين طاية، أنباء عن وفاة غير محددة الأسباب بمصلحة الإنعاش بمستشفى عين طاية. راحت ضحيتها المسماة “ح.اصالة” ذات 24 ربيعا.

وتم احضار الأخيرة من طرف شخص يسمى “ب.ش.محمد الأمين” دون معلومات أخرى، وقد توفيت على الساعة 15.30 مساء.

وباشرت ذات المصالح التحريات انطلاقا من سماع والد المرحومة المدعو “ح.كمال” الذي صرح أنه علم بوفاة إبنته حوالي منتصف الليل.

بينما صرحت شقيقة الضحية، بأنها في حدود العاشرة ليلا، تلقت اتصالا من عند قريبها “ح.زهير” ليخطرها أن شقيقتها بالمستشفى.

وتضيف “ياسمين” أنها عندما سمعت بحمل شقيقتها قامت بكراء شقة بحي اسطاوالي، ومكثت فيه معها لأسبوع. قبل أن تخبرها بأنها ستتوجه للاقامة عند قريبها “زهير”، قصد حل مشكلتها.

وكشف تقرير تشريح جثة الضحية في إطار التحريات، إلى تعرض الضحية إلى إصابة متفشية شديدة في الدماغ والصدر والأعضاء التناسلية.

مع وجود العديد من الجراثيم المرضية الشديدة وجرثومة “سكازاكي والقولونية” التي توجد عادة في حالة نقص مناعه.

كما لم يثبت تعرض الضحية للاجهاض وفقا للقياسات الحيوية للجنين.

وتم الكشف كذلك، عن إدمان الضحية على المخدرات “القنب الهندي”.

كما ثبت بعد تحليل الأنسجة وجود مشيمة حاملة لتورم دموي، مع ترسبات دموية للغشاء السلوي، ناتج عن محاولة الإجهاض.

وكشف المتهم “زهير” بأنه أقام علاقة غرامية مع الضحية قريبته، لترددها على محله الخاص ببيع البيتزا برفقة شقيقتها ياسمين.

مضيفا أن الضحية وقبل وفاتها بـ5 أيام حضرت إليه، وطلبت مبلغ من المال لكنه رفض.

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