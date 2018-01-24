البراءة لشاب من تهمة التخريب في أحداث غرداية

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالوادي حكم البراءة لشاب من تهمة التخريب التي شهدتها غرداية، بسبب الصراع بين المالكيةو الإباضية

تعود الوقائع القضية لأحداث غرداية سنة 2013 ، وبعد طعن النائب العام لحكم البراءة للمتهم البالغ من العمر39 سنة الذي ينحدر من القرارة بغرداية.

أين قام أحد المواطنين وأثناء عمليات الشغب التي عرفتها المنطقة ، والصراع الذي نشب بين المالكية والإباضية

بالتبليغ عن قيام حوالي 300 شخص بالتهجم على مسكنه وحرقه وسرقة مبلغ مالي 230 مليون ومجوهرات من المعدن الأصفر، تعود لزوجته

بالإضافة إلى سرقة عقود ملكية وتنقلوا للمخبزة التي بجوار المنزل، وعبثوا بمحتوايتها.

والمتهم أثناء مثوله في جلسة صرح أنه كان يعمل أيام الشغب.

واضاف المتهم أن موقع المؤسسة التي يعمل بها لم يعرف أحداث شغب

حيث أنه بعد انتهائه من عمله يتوجه مباشرة الى المنزل.

وسبق أن صدر حكم غيابي بالمؤبد للمتهم عند محاكمته في غرداية.

للذكر، فإن النيابة إلتمست حكم 15سنة سجنا، ونطقت المحكمة بحكم البراءة للمتهم.