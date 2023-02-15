البراءة لشرطي سابق و”كلونديستان” من جناية حرق غابات النخيل بورقلة

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، متهمين اثنين موقوفين. ويتعلق الامر بالمدعو “ش.عبد القادر” شرطي سابق والمسمى “ب.بوبكر” سائق سيارة أجرة 38 سنة. من جناية حرق الغابات التي طالت غابات النخيل بمنطقة “عين البيضاء”. والمناطق المجاورة لها بولاية ورقلة مطلع صائفة 2022.

كما خلصت الخبرة المنجزة بعد المعاينة الميدانية أن الحرائق خلفت خسائر مادية جد معتبرة. تتمثل في احتراق 276 نخلة و6 اشجار زيتون و 12 شجرة رمان. بالاضافة الى احتراق 4 هكتارات من الاعشاب الضارة.

قضية الحال، انطلقت في الرابع جوان 2022 على الساعه 11:00 إثر معلومات، تلقتها مصالح الابحاث للدرك الوطني بولاية ورقلة. مفادها نشوب حريق بغابات النخيل الكائنة بمنطقة بلدية “عين البيضاء” ولاية ورقلة. لمكان الحريق لمعاينة الخسائر التي خلفها الحريق. الذي تم اخماده لاحقا من طرف أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية، مدعمين بأفراد الجيش الوطني الشعبي. التابعين لمقر الناحية العسكرية الرابعة ،أين تم السيطرة على الحريق واخماده في حوالي الساعة الرابعة مساء.

وتبين نشوب حريق آخر على مستوى “بساتين النخيل” المتواجدة بحي “عجاجة بلدية عين البيضاء الذي تم اخماده أيضا في نفس الوقت مع الحريق الاول

ومن خلال المعاينة الأولية لمكان اندلاع الحريق الغابي الذي اشتعلت فيها النيران في اربع مواقيت، خلفت خسائر مادية جد معتبره، تتمثل في احتراق 276 نخلة و6 اشجار زيتون و 12 شجرة رمان، بالاضافة الى احتراق 4 هكتارات من الاعشاب الضارة.

“توقيف سيارة مشبوهة بمسلك ترابي”

وبالتنسيق مع قاعه العمليات للمجموعة الاقليمية تم تطويق مكان الحريق وتفعيل مخطط استثنائي شامل كما تم تشكيل عده الدوريات في محاذاه غابات النخيل المحترقة في حدود الساعه 1:30 زوالا وتزامنا مع الحريق الذي نشب فيها، تم توقيف سياره من نوع “اكسنت بيضاء اللون” بمسلك ترابي وسط الغابة تبعد عن الحريق بحوالي 200 متر ،فور مشاهدة سائقها لعناصر الدرك الوطني، رجع الى الخلف الا انه لم يتمكن من ذلك كون أن المسلك الترابي ضيق.

على إثر الحركات المشبوهه التي قام بها سائق السيارة تم توقيفه وبعد مراقبه وثائقه الإدارية اتضح ان الامر يتعلق بالمسمى “شعبد القادر” كان برفقته المسمى ” ب.بوبكر” 38 سنه عامل يومي ، وبعد تفتيش المركبه محل الاشتباه تم العثور على 4 قارورات معباه بمادة “المازوت” سعة كل واحده منها 1.5 لتر بمجموع 6 لترات موضوعه تحت اقدام مرافق السائق المسمى “ب. ابو بكر” وبعد تفتيش الصندوق الخلفي للسياة تم معاينه اثار الرماد على مستوى قاروره اطفاء النار الخاصة بالسيارة،

وعليه تم إيقاف المشتبه فيهما واقتيادهما الى مقر فصيله الابحاث للدرك الوطني بورقلة، للتحقيق معهما