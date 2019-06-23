البراءة لشقيق هامل في قضية تسهيل خروج 20حاوية من ميناء عنابة

قضت محكمة عنابة، ببراءة المدير الجهوي السابق الجمارك بعنابة هامل بالخير، في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية و إدانة المستوردين (ب.ع) و (ع . ج) ب 18 شهر حبس منها 6 أشهر نافذا .

في حين تم الإفراج عن بقية المتهمين في جنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنح ، جنحة استيراد بضاعة و تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية

تحتوي على أجهزة تلفاز مسطحة “لاد” بتصاريح كاذبة، على أنها قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشفت عملية التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج، ومدون عليها ذات منشأ جزائري، كانت جاهزة للتسويق.

هذا وقد التمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائية الاسبوع الفارط عقوبات تراوحت ما بين عامين و 10 سنوات حبسا نافذا في حق8 أشخاص، من بينهم المدير الجهوي السابق للجمارك (ل.ب) شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وكذا إطارات وأعوان بسلك الجمارك