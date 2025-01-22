البراءة لصاحبة صيدلية ووالدها من تهمة بيع مؤثرات عقلية بدون وصفة بعين البنيان

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في عملية تفتيش روتينية لركاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من عين البنيان إلى أولاد فايت. من العثور على 13 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بحوزة شاب يدعى’ب.م”، وعليه تم تحويل هذا الأخير على التحقيق الأمني. كما عثر بمسكنه لدى توسيع التحريات إليه على كمية أخرى من أقراص “الكيتيل”.

المشتبه فيه “ج.ب”، كشف خلال التحقيق أنه قام بشراء المهلوسات المحجوزة من عند صيدلية كائنة بعين البنيان. وقدم مواصفات البائع والذي تبين أنه والد صاحبة الصيدلية وهو أستاذ بمدرسة خاصة بالشراقة. وأحيل كل من الشاب الموقوف “ج.ب” وصاحبة الصيدلية المدعوة و”د.ب”ووالدها “د.ع” على المحاكمة. حيث وجهت للمتهم الموقوف جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. فيما وجهت جنحة بيع مؤثرات عقلية بدون وصفة لصاحبة الصيدلية ووالدها.

المتهم الموقوف تمسك بتصريحاته في المحاكمة، والتي جاء بها خلال التحقيق، بأن المتهم”د.ع” هو من باعه للمهلوسات من نوع “بريغابالين.” بدون وصفة بحكم أنه زبون لدى الصيدلية معتاد على شراء دواء الكيتيل.

في حين أنكر والد صاحبة الصيدلية بيعه للأدوية بصيدلية ابنته، مؤكدا أنه أستاذ متقاعد من سلك التعليم العمومي وهو حاليا أستاذ لمادة التاريخ وجغرافيا بمدرسة خاصة بالشراقة ولا علاقة له بالعمل بالصيدلية. وهو معتاد على الجلوس فقط بالمحل لكنه لم يسبق له البيع.

فيما أكدت ابنته وهي صاحب الصيدلية، أن المتهم الموقوف فعلا زبون بالصيدلية وهو معتاد على شراء دواء الكيتيل بموجب وصفات طبية، وأن لها موظفين بالصيدلية وأن والدها لم يسبق له البيع فيها.

وعن الكيس المغلق والمدون عليه بعبارة “هبة” والذي عثر عليه بالصيدلية، والذي تبين أنه يحتوي على علب فارغة وامشاط فارغة لعدة انواع من الأدوية. منها أدوية مصنفة كمهلوسات، فقد أكدت أن الصيدلية تحصلت عليه كهبة من أحد المحسنين، والتي يتم تسليمها عند الحاجة للزبائن المحتاجين. ونفت بشكل قاطع بيع أقراص البريغابالين للمتهم الموقوف.

المتهم يخضع للعلاج ويتناول الأدوية بوصفات طبية

دفاع المتهم الأول أكدت أن موكلها يخضع حاليا للعلاج عند طبيب مختص، وأنه وصف له مجموعة من الأدوية المصنعة كذلك لمهلوسات، و لجأ لتناول نوع آخر. مؤكدة أن ما عثر لدى موكلها موجهة للاستهلاك الشخصي. وطالبت بافادته بالبراءة مما نسب إليه.

فيما أكد دفاع صاحبة الصيدلية أن موكلته تعي جيدا لتبعات بيع أدوية حساسة بدون رخصة. نافية علاقة الدواء الذي عثر عليه لدى المتهم الأول بالصيدلية. فيما أكد أن والدها مربي أجيال ولم يسبق له أن تدخل في شؤون العمل بالصيدلية. ويكتفي بالجلوس فقط من أجل الحراسة كون ابنته دائمة الانشغال وطالب بإفادتهما بالبراءة.

من جهته وكيل الجمهورية سلّط توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول. وتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق البقية.

هذا وقد قضت محكمة الشراقة بعد المداولة القانونية بإدانة المتهم الأول بعام حبسا مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية، مع إعادة تكييف الوقائع إلى الحيازة بغرض الاستهلاك وإفادة صاحبة الصيدلية ووالدها بالبراءة مما نسب إليهما.

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صاحبة صيدلية