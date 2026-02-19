البراءة لصاحب شركة مختصة في السيراميك لمتابعته بتهم فساد

أصدرت صبيحة اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بالبراءة لمدير شركة سيرام ديفاندوس spa ceram divindus. مختصة في السيراميك المتهم (ب.م). رفقة المدعو (ب.ن) رئيس مجلس الادارة بعد متابعتهما بتهم فساد.

وسبق وأن وجهت للمتهمين خلال مثولهما امام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة السابقة تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. تتعلق بجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب وبعدم استرداد الأموال إلى الوطن رغم وجود عدة إعذارات من البنك.

وبالرجوع إلى وقائع قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية وتعود وقائعها إلى تاريخ 29 مارس 2023. بقيام المتهمين بتوطين بنكي من أجل صفقة خاصة ببيع وشراء مادة السيراميك مع متعاملين من دولة تونس ودولة السينغال.

وأثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وصرحا أن جميع المعاملات توقفت في فترة جائحة كورونا. مضيفان أنهما قاما بإرجاع الأموال إلى البنك بعد فترة معينة. ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وللتذكير سبق وأن طالب ممثل الحق العام ضدهما تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما.