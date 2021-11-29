البراءة لعبد المالك سلال في قضية فندق “يوقاريثن” بالاص ببجاية

أصدرت محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الإثنين حكما يقضي بالبراءة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

وكان الوزير الأسبق عبد المالك سلال متابع في قضية فندق “يوقاريثن” بلاص بجاية.

وأصدر اليوم قاضي بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد للمالية والإقتصادية بسيدي امحمد محمد أحكاما في قضية الفساد المتابع بها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه والتي تتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات غير مستحقة.

حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من جميع التهم المنسوبة إليه مع رفع الحجز عن جزء من ممتلكاته.

كما أصدر حكما بالبراءة لوالي بجاية السابق ولد طيب صالح زيتوني. مع رفع الرقابة القضائية عليه.

كما أدانت المحكمة مدير ديوان سلال المتهم رحيال مصطفى كريم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

مع إدانة رجل الأعمال لعلاوي محمود بعقوبة عامين حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100الف دج.

مع قبول تأسيس طلب الخزينة العمومية ووزارة البيئة والطاقة وبلدية وولاية بجاية كطرف مدني وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 الف دج

كما أن القضية يتابع فيها أيضا والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح الدين. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات وتسليم وثيقة لشخص ليس له الحق فيها والتحيز لأحد الاطراف.

طالع أيضا

سلال: لم أسمع بالقضية.. وأطلب الإنصاف والبراءة