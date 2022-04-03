البراءة لـ”بوبيري” من اعتدائه على حلاق ببندقية في العاصمة

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأحد، حكما يقضي بالبراءة، في حق المتهم الموقوف “ق.يوسف”. لضلوعه في قضية اعتداء على ابن حيه بالشراربة، بواسطة بندقية صيد بحرية. كلفته المكوث في العناية المركزة وعجزه طبيا قدره 60 يوما.

كما قام المتهم الموقوف “يوسف” بالهجوم على ضحيته خلال تواجده بمحل الحلاقة. برفقة مجموعة من الأشخاص ملثمين مدججين بالاسلحة البيضاء. وأطلق عليه سهما من البندقية البحرية، ثم لاذو بالفرار على متن مركبتين.

وبتاريخ 1 افريل 2021، تلقت مصالح الأمن الحضري التاسع الشراربة، نداء مفاده وجود ضحية ضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض. تتمثل في بندقية صيد بحرية، متواجد على مستوى مستشفى سليم زميرلي. وبعد تنقل عناصر الضبطية إلى عين المكان، تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو “س.أسامة”. الذي تعرض خلال تواجده بالحي السكني الذي يقيم فيه باولاد الحاج بالشراربة، إلى اعتداء على مستوى الصدر، كلفه المكوث بالعناية المركزة.

كما صرح الضحية “اسامة” لدى سماعه بأنه في حدود الساعة التاسعة مساء. وخلال تواجده بمحله الخاص بالحلاقة، دخل عليه المسمى”ق.يوسف” المكنى بالحي “بوبيري”. وأطلق عليه سهم من بندقية صيد بحرية أصابته على مستوى الصدر. ثم لاذ بالفرار برفقة عدد من الاشخاص يجهل هويتهم. أما هذة فقد اغمي عليه، مقدما شهادة طبية صادرة من الطبيب الشرعي قدر العجز بها 60 يوما.

الضحية.. ليس لي أي خلافات مع المعتدي

في حين، أفاد الضحية أنه ليس له أي خلافات شخصية او مسبقة مع المعتدي “يوسف”. وعلى إثره تم توقيف المشتكى منه “يوسف” حيث صرح بأنه له خلافات بين المشتكى منه “أسامة” وعدد من الأشخاص. وسبق وأن اعتدى عليه على مستوى ساعده الأيمن، برفقة سخص اخر يدعى “مهدي”. ولقد قيد بخصوص الاعتداء شكوى أمام مصالح أمن الكاليتوس، نافيا في نفس الوقت ضلوعه في الاعتداء الذي تعرض له على مستوى محله التجاري. كما أكد بأن سبب اتهامه من طرف ” اسامة” هو الانتقام منه لوجود شكوى ضده.

في حين، كشفت التحريات بعد تكثيف الأبحاث الميدانية للوصول إلى خلفيات القضية والأشخاص المتورطين في الاعتداء. باستعمال كاميرات المراقبة، تبين أنه بيوم الوقائع تواجد سيارتين الأولى من نوع “فولسفاغن بولو” بيضاء اللون. أما الثانية من نوع “تقوان” سوداء اللون. وهي نفس المركبة التي يستعملها المشتكى منه. التي نزل منها أشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء ومحجبو الوجه.