البراءة لـ”وحيدة قروج” في قضية مخدرات و6 سنوات سجنا لبقية المتهمين

قضت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، ببراءة. ملكة جمال شمال افريقيا في نسختها السابقة المتهمة غير الموقوفة المسماة “وحيدة قروج”، المتابعة في قضية مخدرات.

كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم ” س. أنيس ” من التهم المنسوبة إليه في ذات القضية، والمتعلقة بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وشمل منطوق الحكم المتهمين الموقوفين الثلاثة، ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.أيوب”، ” ش.خالد بن الوليد”. الذين تمّ إدانتهم بـ 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، عن جناية المشاركة في تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت الأحكام القضائية بعد استئناف المتهمين والنيابة العامة، في الأحكام القضائية التي نطقت بها محكمة الجنايات الابتدائية. بالدار البيضاء بتاريخ 8 ديسمبر 2023، أين تمّ ادانة المتهمة ” قروج وحيدة” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 5 مليون دج، مع

الأمر برد السيارة من نوع “مرسيدس ” للمحكوم عليها.

كما تقاسم نفس العقوبة مع المتهمة “وحيدة قروج ” 3 متهمين موقوفين.

ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.انيس” و المتهم ” ش.خالد ابن الوليد” والمدعو ” م. أيوب”.

وشمل منطوق الحكم متهمين اثنين في حالة فرار.

ويتعلق الأمر بزوج المتهمة ” وحيدة قروج” المتهم المدعو ” ع.أنيس” المكنى ” أنيس جوارة”. ومتهم آخر شريكه المدعو “م.ع. أمين ”. بحيث تم الحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد لمتابعتهما بجناية حيازة وتخزين. وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وخلال الجلسة، أنكر جميع المتهمين محل المتابعة التهم المنسوبة إليهم في إطار التحقيق. حيث أكدت المتهمة ” وحيدة قروج ” أن المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت بمنزل الزوجية. ليس لها أي علاقة بها، نافية علمها المسبق بتخزينها في المنزل، أو حيازة زوجها الفار لتلك الممنوعات، بغرض المتاجرة بها.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق. لدى محكمة حسين داي بابقاء المتهمة “وحيدة قروج” تحت الرقابة القضائية.

بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار.

وكانت حادثة توقيف المتهمة ” وحيدة قروج”، قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتزامن واقعة ايقافها بحلول رأس السنة الجديدة ” 2023″.

لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة، حسب مصادر أمنية، عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين”. و كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.

كما أسفرت العملية في اطار التحقيق، عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع ” بيام w” و ” أودي” بالاضافة الى مبلغ مالي معتبر.

الجدير بالذكر، أن زوج المتهمة ” قروج” لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية، وتوقيف زوجته من قبل رجال الشرطة.